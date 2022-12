Vooruit : la faute à Rousseau

Conner Rousseau, est candidat à sa réélection ce week-end. Un congrès de Vooruit qui doit confirmer que l’ancien parti socialiste flamand est de moins en moins un parti et de moins en moins socialiste.

FGTB out

C’était déjà évident dans le changement de nom. L’acronyme SPA avait abandonné à la fois les mots "parti" et "socialiste" pour Vooruit (En Avant), du nom de l’ancienne coopérative socialiste née à Gand. Cela se confirme de plus en plus avec par exemple cette proposition du président Conner Rousseau (qui doit être soumise au vote des militants) de ne plus automatiquement réserver un siège au bureau du parti à l’ABVV, la FGTB en Flandre. C’était une longue tradition, héritée de l’action commune, que le PS applique d’ailleurs toujours.

L’affaire relève en bonne partie du symbole. D’abord parce qu’avec le temps la FGTB ne s’impliquait plus autant au bureau, voire selon les périodes n’y venait plus. Mais les symboles en politique ça compte. Vooruit coupe donc un des canaux qui existait encore entre le parti et le syndicat.

La marque Rousseau

Le mot "marque" est important, central. Conner Rousseau est une marque, une marque qui s’impose de plus en plus à l’organisation politique qu’est Vooruit. Pour preuve sa chaîne Youtube et son compte Instagram. On y suit Conner sous la couette, Conner en sous-vêtement, Conner conduit sa voiture, Conner se rend à un festival…

Branchouille, jeune, le bras orné de bracelets de festivals flamands, Conner Rousseau crée sa marque. Une marque plutôt dépolitisée, assez peu clivante. On mesure la différence ici avec la stratégie de Georges Louis Bouchez, qui lui aussi crée et fait vivre sa marque, mais en polarisant très fort. Un jour, une polémique. Conner Rousseau crée parfois la polémique, quand il dit "qu’à Molenbeek il se sent à l’étranger". Mais même ça, ce n’est pas polarisant en Flandre, il est en phase avec la pensée dominante en Flandre. Il choque surtout les Bruxellois.

Sondages flatteurs

Cette marque Conner Rousseau est en grande forme dans les sondages. C’est indéniable, il y a un effet évident dans les sondages. Depuis qu’il est là, le parti progresse. Il est la deuxième personnalité politique la plus populaire en Flandre derrière Bart de Wever et devant Alexander de Croo. Proche des 10% aux élections il est aujourd’hui pointé à 17% dans le dernier sondage Het Laatste Nieuws, VTM News, RTL et Le Soir. A ce rythme, il pourrait peut-être aller tutoyer la N-VA et le Vlaams Belang qui sont à 21%. En tous les cas, Conner Rousseau risque bien d’être roi ou faiseur de roi.

Pour ça il est en train de transformer Vooruit en une organisation au service de son marketing. Sur le fond, pas de grande évolution programmatique, le SPa avait déjà largement recentré son discours depuis 30 ans. Plutôt travailliste, blairiste sur le plan socio-économique et strict en matière d’ordre et d’intégration. Il est vrai que l’électorat flamand est surtout à droite avec la N-VA, Vlaams Belang, CD&V et VLD. C’est lui qu’il faut aller chercher. Mais attention, dans le dernier sondage le PTB est à près de 9%. Devant Groen, et tout proche du CD&V. L’espace qui se crée à la gauche de Vooruit est réel. Conner Rousseau apparaît donc de plus en plus, comme au centre du jeu. Position enviable, évidemment, mais aussi position la plus exposée.