Voodoo belge, le nouvel album de Marka : "La musique blues a toujours ce côté voodoo, presque sacro-saint"

La chanson 'Un vieux rocker' raconte une histoire un peu dingue, qui est, à peu de chose près, la propre histoire de Marka. Au départ, il ne savait pas jouer d’un instrument de musique. Mais quand on l’a un jour appelé pour un concert, il s’est lancé.

Ça se passe en 77-78, en pleine période punk. Et le punk c’est do-it-yourself. Si tu as envie de le faire, fais-le, monte sur scène et n’attends pas de savoir jouer de la guitare.