Voltaire, éminent philosophe des Lumières, qui faisait parler les animaux pour faire réfléchir les humains

Instruire et faire rire pour donner à réfléchir, tel était le génie de Voltaire, éminent philosophe de l’époque des Lumières. A coups de lettres et d’essais, il n’a eu de cesse de défendre les valeurs de la liberté et de tolérance, avec la rigueur de la raison autant qu’avec la fantaisie de l’imagination.

La Princesse de Babylone est un conte philosophique, écrit par Voltaire en 1768. Le récit met en scène deux amants : Formosante, princesse de Babylone et le berger Amazan. La princesse et le berger, se sont rencontrés pour la première fois au palais de la princesse, lui porté par des licornes et escorté d’un phénix : le coup de foudre fut immédiat. Rappelé sur ses terres en raison de la mort de son père, le berger apprend par un merle qu’en son absence, Formosante a embrassé le roi d’Egypte. Déçu, il décide d’oublier celle que son cœur aime en parcourant le monde. C’est l’indiscrétion d’un oiseau qui en informe la princesse. Oui, l’oiseau parle. Il s’exprime dans une langue de Mésopotamie, le chaldéen. Car il fut un temps où les bêtes parlaient.