Volta Limburg Classic : Arnaud De Lie s’impose dans un sprint en petit comité

Arnaud De Lie a remporté sa troisième victoire de la saison en levant les bras sur la Volta Limburg Classic. Au sprint dans un groupe de six coureurs, le Belge s’est montré le plus rapide devant Oldani et Vliegen.

Des chances de victoire belge sur la Volta Limburg Classic avec notamment Philippe Gilbert, Arnaud De Lie ou Dries De Bondt au départ.

On assiste surtout à une lutte entre Jumbo Visma, Lotto Soudal et Alpecin Fenix dans les 30 derniers kilomètres. L’équipe danoise Riwal vient également jouer les trouble-fêtes.

Dans le Mheerelindje, à 20km de l’arrivée, Tom Dumoulin augmente le tempo et crée un petit écart avec un petit groupe de six coureurs. Arnaud De Lie fait partie du bon coup, tout comme Loïc Vliegen.

Au pied du Moerslag, à 13km de l’arrivée, le groupe de poursuite a presque réalisé la jonction et Tom Dumoulin accélère à nouveau.

Loïc Vliegen et le Suédois Jabob Eriksson de la formation Riwal prennent quelques mètres d’avance sur le reste du groupe mais sont repris par leurs quatre compagnons.

La victoire va se jouer au sprint dans la bosse finale, pavée. Arnaud De Lie lance son sprint de loin et est le plus puissant du groupe. Il s’impose facilement devant Stefano Oldani et Loïc Vliegen.