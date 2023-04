Vols de nuit et jets privés bientôt interdits à Amsterdam-Schipol : une mesure qui va devenir inéluctable ?

Les vols de nuit sont interdits à Francfort depuis 11 ans

Depuis avril 2012, les vols de nuit ont disparu de l’aéroport de Francfort, le plus grand aéroport d’Allemagne. Mais à la différence de la décision d’Amsterdam-Schipol, prise par l’aéroport lui-même, c’est à la suite d’une décision de justice remontant à avril 2012 : "Les riverains avaient obtenu que l’aéroport soit fermé de nuit et le trafic cargo est désormais dévié vers un autre aéroport, littéralement situé au milieu de nulle part, précise le médiateur Philippe Touwaide.

Cet aéroport, Francfort Hahn, comporte toujours Francfort dans son appellation mais il se trouve à un peu plus de 100 km de l’aéroport et près de 130 km de la ville de Francfort. "C’est en réalité le souhait des instances européennes que les aéroports fonctionnant de nuit ne soient pas dans un tissu urbanisé ou à proximité des villes. C’est par exemple le cas de Paris-Vatry, à 150 km à l’est de Paris, qui ne parvient pas à démarrer, mais qui est un aéroport totalement dévoué au cargo et qui ne se trouve à proximité d’aucune ville. Il faut peut-être réfléchir à réorganiser le trafic de nuit et les vols de nuit vers des aéroports ou des sites de ce genre qui n’ont aucun problème environnemental, loin des villes et qui n’imposent pas un survol de zone urbanisé juste avant l’atterrissage ou après le décollage".

Ce genre de site n’existe pas en Belgique. Le médiateur fédéral pour le transport aérien en Belgique prévient donc du risque de détournement vers la Belgique de ce qui sera bientôt interdit à Schipol : "À partir du moment où M. Feist, CEO de Brussels Airport Company, se vante sur les réseaux sociaux qu’il a fait venir à Bruxelles 'Corendon Airlines' et 'Transavia', qui sont des compagnies importantes à Schipol, et qu’il annonce attendre un million de voyageurs néerlandais à Bruxelles National durant l’été 2023, le risque existe. Mais Bruxelles National ne doit pas devenir la poubelle de Schipol".

La Belgique pourrait-elle s’inspirer des Pays-Bas ?

Le délicat dossier des vols de nuit en Belgique existe depuis plusieurs décennies. À l’aéroport de Bruxelles National, l’accord prévoit un maximum 16.000 créneaux horaires de nuit sur l'année, tandis qu’à Liège Airport, on est à 60 vols par nuit et une dizaine à Ostende. Quant à l’aéroport de Charleroi, il est tout simplement fermé la nuit.

"Cette décision de Schipol ne manquera pas d’aviver le débat kafkaïen, vieux de plus de trente ans, du survol de Bruxelles" pense Waldo Cerdan, pour qui les vols de nuit sont voués à disparaître : "Dès lors que l’on considère de manière sérieuse la santé des citoyens et que, d’autre part, malgré les problèmes liés à l’environnement, les émissions de gaz à effet de serre générées par transport aérien, le cargo connaît une croissance élevée et ne montre aucun signe d’essoufflement, leur interdiction me paraît inéluctable. Mais nous sommes face à un véritable conflit d’intérêts. D’un côté il y a BATC, responsable de l’exploitation de l’aéroport et qui aujourd’hui entre les mains de capitaux privés - et dont l’intérêt est d’accroître le plus possible les activités - et d’un autre côté, il y a l’Etat, qui doit en même temps préserver les conditions de possibilité d’un développement économique et en même temps être garant des conditions de qualité de vie minimales pour les citoyens".

Le plan de réduction des vols du gouvernement néerlandais en partie contré par la justice

Sans rapport direct avec la décision de l’aéroport de Schipol d’interdire bientôt vols de nuit et jets privés, la justice néerlandaise s’est opposée ce mercredi au plan gouvernemental annoncé en juin 2022 de réduire les vols à Schiphol à 440.000 par an d’ici 2024, contre un niveau pré-Covid de 500.000, pour limiter la pollution sonore et les émissions.

Plusieurs grandes compagnies, dont KLM, Delta ou EasyJet avaient saisi la justice en mars dernier contre le gouvernement néerlandais. Aujourd’hui, le tribunal de Haarlem a jugé que le gouvernement n’avait "pas suivi la bonne procédure" et enfreint les règles de l’Union européenne sur la consultation des parties prenantes, dont les compagnies aériennes.

Pas question donc de réduire le nombre maximum de vols à 440.000 par an pour la saison à venir. Mais en revanche, la réduction du nombre de vols à 440.000 par an d’ici 2025 est jugée conforme par le tribunal de Haarlem.