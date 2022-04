Vols de câbles : un fléau continu

Les alentours de Liège et de Charleroi sont les endroits les plus touchés du réseau. On parle même de point noir pour Charleroi et les communes avoisinantes comme Marchienne-au-pont ou plusieurs centaines de mètres de câbles ont été dérobés. Mais ce problème n’est pas simple à éviter. C’est même un véritable jeu du chat et la souris qui a lieu entre les équipes d’infrabel, la police des chemins de fer et les voleurs. Des groupes criminels organisés participent à des vols de grande ampleur. Les câbles sont ensuite revendus en France et aux Pays-Bas. Mais de plus petits vols ont aussi lieu. C’est d’ailleurs ceux-là qui sont les plus nombreux et les plus embêtants pour le trafic des trains. Les autorités et le gestionnaire du réseau ferroviaire réfléchissent donc à de nouveaux moyens de diminuer les dégradations.