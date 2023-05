Vols annulés, colis non livrés, garantie non respectée : le centre européen des consommateurs a récupéré 10 millions d’euros en 2022

L’équipe se compose d’une petite dizaine de personnes dont quatre juristes. William Matgen, est l’un d’entre eux : " Un dossier sur quatre a trait au commerce en ligne, le plus souvent pour non-livraison, vous avez commandé sur internet et le colis n’est pas livré. Mais il y a aussi des problèmes de garantie, vous achetez une voiture ou un produit électronique à un vendeur étranger et vous rencontrez des pannes. Nous pouvons vous aider à résoudre ce type de litige. Les consommateurs belges ont surtout rencontré des problèmes avec des entreprises néerlandaises, françaises et allemandes."

Ce n’est pas tout, près de 20% des dossiers concernent le domaine des voyages et en particulier les problèmes liés au vol : retard, annulation, bagages. Et le juriste de préciser, "Si le litige est propre à un site non européen, nous ne pouvons pas intervenir. Nous ne sommes pas habilités à contacter ces sociétés qui n’ont pas de siège en Europe mais nous pouvons parfois le faire indirectement (par exemple avec Paypal, si on estime qu’il a commis une faute)."