Volonté de fer et pieds sur terre, qui est réellement George Russell ?

Arrivé pour de bon chez Mercedes cette saison au côté du septuple champion du monde Hamilton, c’est désormais la constance qui semble caractériser le mieux "Mister" George – et ce malgré toutes les difficultés auxquelles font face cette saison les Flèches d’argent, à la peine face à Ferrari et Red Bull.

Quant à sa relation avec Hamilton, de 13 ans son aîné, le Britannique assure : "on travaille vraiment très bien ensemble. On a tous les deux compris que la bagarre, c’est avec les autres, pas entre nous".

A 24 ans, le natif de l’Est de l’Angleterre assure aussi être "vraiment plus fort mentalement cette année, grâce à l’expérience que j’ai accumulée pendant deux saisons".

"Je suis aussi un pilote plus complet, avec une approche différente. Je ne m’inquiète pas trop de ce que fait Lewis, j’essaie juste de tirer le maximum de moi-même, tout en regardant ce qu’il fait, ses données, pour avoir le contexte global, ce qui déclenche parfois des discussions avec les ingénieurs. Je faisais déjà cela chez Williams", expliquait-il à l’AFP en début de saison.

En dehors des circuits, si certains pilotes s’adonnent volontiers à d’autres sports comme le golf, Russell assume "ne pas avoir beaucoup de loisirs, j’aime bien rester tranquille avec ma famille, mes amis et ma copine, pour recharger mes batteries".

"J’apprends de plus en plus ce qui est important dans ma vie, je filtre les conneries et c’est devenu encore plus crucial depuis que j’ai rejoint Mercedes. C’est le genre de changement qui peut provoquer des bouleversements dans une vie et autour de soi".

Mais loin de lui l’idée de perdre la face dans sa nouvelle vie auprès de l’écurie octuple championne du monde chez les constructeurs : "j’ai l’impression d’être toujours la même personne, même si certains autour de moi pourraient changer d’attitude parce que j’ai changé de statut".