Volodymyr Zelenzky félicite Mila Kunis et Ashton Kutcher qui ont récolté 34 millions de dollars pour l’Ukraine

Le président ukrainien s’est exprimé sur Twitter pour remercier le couple Mila Kunis-Ashton Kutcher d’avoir rassemblé plus de 34 millions de dollars en faveur des réfugiés ukrainiens, dont 3 millions de leur fortune personnelle.

On ne compte plus les initiatives pour venir en aide à l’Ukraine et ses citoyens, envahis par la Russie. Mais l’une des campagnes de mobilisation qui a particulièrement marqué les esprits est celle lancée par le couple d’acteurs américains Mila Kunis-Ashton Kutcher.

La star de Bad Moms, née à Tchernitvsi et d’origine ukrainienne, avait rejoint les États-Unis en 1991, au moment de la chute de l’Union Soviétique. Le couple s’est donc senti très concerné par la guerre : il a fait un don personnel de 3 millions de dollars pour lancer une collecte de fonds sur GoFundMe, afin de venir en aide aux réfugiés ukrainiens et d’apporter une aide humanitaire au pays envahi. Deux semaines plus tard, la cagnotte s’élève à 34 millions de dollars, réunis par plus de 65.000 généreux donateurs.