Volodymyr Zelensky, de l’humoriste au chef de guerre : portrait d’un président ukrainien au parcours atypique

Originaire d’une région russophone de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky tente d’abord en tant que président de trouver un terrain d’entente avec le président russe Vladimir Poutine. Mais les tentatives de dialogues échouent et face à la pression toujours plus forte du Kremlin, l’ex-comédien se montre plus ferme et change de stratégie.

"Par la suite, dans une seconde partie de son mandat, il s’est plutôt consacré sur les partenariats occidentaux en demandant une procédure accélérée d’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne et à une procédure accélérée d’adhésion de l’Ukraine à l’Otan (Organisation du traité de l’Atlantique nord)", explique Coline Maestracci.

Des soutiens très mal perçus par Vladimir Poutine et qui n’ont fait qu’envenimer les relations entre la Russie et l’Ukraine. Il y a une semaine, sentant l’attaque militaire arriver, Volodymyr Zelensky s’est montré très calme et déterminé. Mi-février, vêtu d’une tenue militaire à l’occasion de la "Journée de l’unité" qu’il avait décrétée, il déclare : "Nous n’avons pas peur des pronostics, nous n’avons peur de personne, d’aucun ennemi. Nous n’avons peur d’aucune date car nous nous défendrons".