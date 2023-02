Volodymyr Zelensky à Bruxelles après Londres et Paris : quelles stratégies derrière cet agenda ?

"C’est une séquence qui a sa logique" explique le diplomate Raoul Delcorde, ancien ambassadeur belge, interviewé dans Déclic. Volodymyr Zelensky a, à nouveau priorisé le contact avec un Etat qui a marqué un soutien de la première heure.

"Boris Johnson, alors Premier ministre, avait été le premier chef de gouvernement occidental à se rendre, en avril 2022, à Kiev. Et l’effort des Britanniques pour soutenir l’Ukraine est conséquent" rappelle Raoul Delcorde.

"Ceux qui ont fourni le plus d’aide militaire et depuis le plus longtemps à l’Ukraine, ce sont les États-Unis et à sa mesure, le Royaume-Uni" abonde Frédéric Mauro, avocat spécialiste des questions de défense européenne. "L’itinéraire de Zelensky est dicté par l’urgence devant la situation militaire qui est critique, il faut bien le dire. Donc il fait feu de tout bois et il se tourne nécessairement vers les pays qui l’ont soutenu les premiers."

Frédéric Mauro donne l’exemple de la réponse à la demande ukrainienne de disposer de chars lourds.

"Regardez l’affaire des chars 'challenger' et 'Leclerc': le Royaume-Uni et la France sont dans des situations comparables. Ils ont, à l’unité près je pense, à peu près le même nombre de chars. Sauf que le Royaume-Uni a dit : 'j’envoie rapidement et avant tout le monde 14 chars lourds'. La France n’en a pas fait autant. On parle aussi beaucoup d’avions de combat. Le Premier ministre au Royaume-Uni a déclaré tout récemment qu’il était prêt à former des pilotes de chasse ukrainiens. Donc c’est tout à fait normal que le Président Ukrainien aille d’abord au Royaume-Uni."