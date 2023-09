Volley, qualification olympique : sans Britt Herbots, les Yellow Tigers joueront avant tout pour soigner leur classement mondial

A peine trois semaines après leur sortie de l'Euro, en huitième de finale face à la Turquie, les Yellow Tigers entament ce samedi à Tokyo leur tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques 2024 de Paris. La Belgique, actuellement 13e au classement mondial FIVB, ne fait pas partie des favorites et ne peut pas envisager légitimement une des deux premières places de ce mini-championnat, qui donnent accès directement au tournoi olympique parisien. Mais il est important de gagner des points pour le classement FIVB, puisque celui-ci, arrêté au 17 juin 2024, servira de base pour déterminer les 5 dernières places.

Autrement dit, la Belgique doit s'imposer contre les équipes moins bien classées qu'elle (Bulgarie, Argentine, Porto Rico et Pérou), et doit réussir l'un ou l'autre exploit face aux cadors que sont la Turquie, le Brésil et le Japon. Pas nécessairement accrocher une victoire contre ceux-là, ce qui serait un magnifique bonus, mais au moins accrocher l'un ou l'autre set. Car une défaite 2-3, pour le ranking FIVB, a évidemment plus de valeur qu'une défaite 1-3 ou 0-3. Le nouveau système de calcul, en vigueur depuis quelques mois, accorde plus justement des points précieux quand un résultat sort du "Expected Match Result", le résultat attendu en fonction du classement de chaque équipe. Cela dit, ce système de calcul retire également des points lorsqu'une équipe est accrochée par moins bien classée qu'elle, bien sûr. D'où l'importance de ne laisser échapper aucun set, si possible, lors des quatre premiers matches (voir calendrier plus bas), avant de jouer pour du bonus lors des trois derniers.

Les Yellow Tigers ne pourront pas compter sur leur attaquante principale Britt Herbots. Bien que la rééducation de sa blessure (aux abdominaux) aille dans le bon sens, il a été décidé, en concertation avec le staff médical, et après un examen approfondi, de donner la priorité à la guérison de la blessure. Et cette décision a été prise pour ne pas compromettre sa nouvelle saison en Italie et en équipe nationale.

Le sélectionneur national Kris Vansnick reste néanmoins positif et ambitieux : "L'absence de Britt est une perte sérieuse, mais ses coéquipières ont prouvé lors du dernier match passionnant du Championnat d'Europe contre la Turquie, future championne d'Europe, qu'il y a de la qualité et de la résilience dans notre équipe. Nous devrons compenser son absence de manière créative et collective. C'est aussi l'occasion pour d'autres joueuses de monter en puissance et de se montrer dans ce tournoi de qualification olympique au Japon".

Ce tournoi à Tokyo se joue en Round Robin (chaque équipe rencontre les 7 autres), et les deux premières au classement final sont qualifiées pour les JO 2024. Deux autres tournois qualificatifs se jouent en Chine (avec aussi le Canada, le Mexique, les Pays-Bas, la République dominicaine, la République tchèque, la Serbie et l'Ukraine), et en Pologne (avec aussi l'Allemagne, la Colombie, la Corée du Sud, les Etats Unis, l'Italie, la Slovénie et la Thaïlande).

Au soir du 24 septembre, six qualifiés seront donc connus et s'ajouteront à la France, pays hôte. Les cinq dernières places seront donc attribuées sur base du classement mondial FIVB du 17 juin 2024, en respectant le principe d'universalité, c'est-à-dire en donnant la priorité à ceux des continents sans équipe qualifiée pour le tournoi olympique. En l'occurrence, il devrait y avoir tout d'abord une place accordée au continent africain (qui devrait être le seul sans représentant à l'issue de ces tournois de qualification olympique).

La sélection belge pour Tokyo :

Passeuses : Jutta Van de Vyver, Elise Van Sas, Charlotte Krenicky

Attaquants-Réceptionneuses : Céline Van Gestel (Cap.), Manon Stragier, Kaat Cos

Centrales : Silke Van Avermaet, Marlies Janssens, Nathalie Lemmens, Anna Koulberg

Opposite : Pauline Martin

Libéros : Britt Rampelberg, Nel Demeyer, Noor Debouck

Le calendrier des Yellow Tigers à Tokyo (heure belge) :

Samedi 16 septembre (03H00) : Belgique - Bulgarie (FIVB 16)

Dimanche 17 septembre (03H00) : Belgique - Porto Rico (FIVB 22)

Mardi 19 septembre (03H00) : Belgique - Argentine (FIVB 19)

Mercredi 20 septembre (03H00) : Belgique - Pérou (FIVB 29)

Vendredi 22 septembre (12H25) : Belgique - Japon (FIVB 8)

Samedi 23 septembre (09H00) : Belgique - Brésil (FIVB 4)

Dimanche 24 septembre (09H00) : Belgique - Turquie (FIVB 1)