Volley – Pas de JO pour les Red Dragons : "La déception est énorme"

Le rêve olympique des Red Dragons s’est envolé dimanche après la défaite de la Belgique 2-3 (21-25, 25-23, 25-21, 22-25, 13-15) face à la Bulgarie lors de la 7e et dernière journée du tournoi de qualification olympique de Xi’An en Chine.

"La déception est énorme. On n’aurait pas pu être plus proche", a réagi Wouter D’heer après cete rencontre que les Belges devaient gagner pour décrocheur le ticket olympique. A 13-13 dans le 5e set, les Belges se sont retrouvés à 2 points des Jeux, qu’ils devront finalement suivre à la télévision.

"Notre début de tie-break n’a pas été idéal. Nous avons commencé par un 2-6, c'est pratiquement fatal. Nous sommes revenus mais les Bulgares ont continué à bien servir. J’ai alors réussi un blok et un ace pour revenir à 13-13", poursuit Wouter D’heer. "Il y a ensuite une copie exacte de la balle qui a donné un ace mais les Bulgares ont cette fois pris le point. Sur la balle de match, le même joueur (Penchev) a bloqué notre opposition, Ferre Reggers, qui a joué un très bon tournoi. S’en est suivi une immense déception. Nous étions si proches de la qualification, nous pouvions presque la toucher des doigts".

Arrivés en Chine comme des outsiders, les Belges sont parvenus à se hisser dans le top 2, qualificatif, avant cette journée fatale de dimanche. "Avant le tournoi, personne ne nous aurait donné la moindre chance", avance D’heer. "Mais nous y avons toujours cru et avons continué à nous battre. Finalement, nous avons joué le tournoi idéal. C’est très dur de ne pas se qualifier en perdant trois fois 3-2. Les Jeux, c’est quelque chose d’unique, surtout en volleyball. C’est tellement difficile de se qualifier. Nous avons encore une chance minime de nous qualifier via le classement mondial mais nous ne jouons pas la Ligue des Nations et ne prendrons donc pas de points. C’est donc impossible".