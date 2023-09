Volley, Euro masculin : en 1/8e de finale, les Red Dragons ont tout à gagner face à la Pologne

"Pas de regrets à avoir concernant notre défaite 2-3 en Poule contre l’Allemagne" confirme Martin Perin, libero des Red Dragons. "Il est vrai qu’en gagnant ce match-là on aurait pris la troisième place, et on aurait rencontré les Pays-Bas, peut-être plus accessibles, en huitièmes. Mais bon, on ne refait pas les matches. Et notre objectif dans cet Euro est atteint".

Atteindre les huitièmes de finale était effectivement l’objectif fixé par le coach Emanuele Zanini. Dès lors, la Belgique n’aura rien à perdre ce dimanche (21 heures) au Palaflorio de Bari, contre des Polonais qui sont favoris de l’épreuve au même titre que les Italiens. Ou plutôt, dit de façon positive : les Red Dragons auront tout à gagner.

"De plus, nous montons en puissance dans ce tournoi" souligne Martin Perin. "Après le 0-3 contre l’Italie, nous avons pris un set aux Serbes, puis nous avons sérieusement secoué les Allemands en menant 2-0 avant de nous relâcher, et de perdre de justesse 2-3, et 12-15 dans le 5e set. Enfin, nous avons assuré contre l’Estonie, 3-1, malgré un relâchement, là aussi dans le 3e set, et puis contre la Suisse, 3-0, en nous permettant de laisser Sam Deroo au repos, ainsi que Ferre Reggers en partie, qui n'a joué que les deux premiers sets".

Il est vrai qu’il est préférable de se présenter devant la Pologne au complet et au meilleur de sa forme. Et si les Red Dragons ont effectivement monté en puissance dans cet Euro, ils vont aussi pouvoir s’aligner avec leur 6 de base type : Stijn D’Hulst, Ferre Reggers, Sam Deroo, Mathijs Desmet, Elias Thys et Wout D’Heer, plus les liberos Martin Perin et Jelle Ribbens.

"Un exploit est toujours possible" conclut Martin Perin. "Mais nous ne penserons qu’à une chose : jouer notre meilleur jeu sans nous préoccuper de l’adversaire. Nous ne pouvons que prendre un bonus".