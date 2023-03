Volkswagen, l’exemple qui montre comment les Américains sont devenus les "profiteurs de la guerre" ?

Les amateurs de football savent qu’il y avait une sorte de proverbe qui disait "qu’à la fin, ce sont toujours les Allemands qui gagnent". Si ce proverbe s’est vérifié pendant des décennies, c’est moins vrai aujourd’hui en matière de football. Par contre, au niveau économique, on pourrait dire la même chose pour les États-Unis, d’ailleurs mes confrères du Figaro viennent de titrer l’un de leurs articles "pourquoi les États-Unis sont toujours gagnants dans les crises face à l’Europe" comme c’est tellement vrai.

Il y a plusieurs semaines de cela je vous parlais déjà d’un grave danger, celui de voir nos amis mais concurrents américains d’attirer sur leur sol des entreprises industrielles européennes. Comment ? Mais tout simplement via un plan de plusieurs centaines de milliards de dollars que vient de mettre en place Joe Biden. L’objectif officiel de ce plan c’est de verdir l’économie américaine, mais en réalité c’est un aspirateur à entreprises européennes, elles sont attirées à venir s’installer sur le sol américain à coups de subsides, de crédits d’impôts et aussi d’un coût de l’énergie 4 à 5 fois moins chère qu’en Europe. Comment en effet résister à une telle offre ? Difficile, tellement difficile que Volkswagen, entreprise bien européenne, et deuxième constructeur automobile européen viennent d’annoncer aux fonctionnaires européens qu’elle allait suspendre son projet d’usine de batterie en Europe de l’Est et donner priorité à une usine similaire aux Etats-Unis. C’est le Financial Times qui a dévoilé le pot aux roses ce mercredi. C’est évidemment un coup de bambou sur la tête de notre vieille Europe…