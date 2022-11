Volkswagen dévoile une chaise de bureau qui roule à 20 km/h

Le nouveau “véhicule” de la marque allemande n’a pas quatre roues, mais bien cinq (dont deux roues motrices). Et pour cause, il s’agit d’une chaise de bureau électrique, conçue par des équipes norvégiennes du constructeur.

Si d’apparence, le siège semble plutôt classique, il est en réalité équipé de fonctionnalité surprenante. Premièrement, il roule, et plutôt vite (du moins pour une chaise de bureau). Il peut en effet atteindre les 20 km/h, et offre une autonomie de 12 kilomètres. De quoi faciliter les déplacements au travail, entre votre bureau, la cantine et la machine à café.

Mais ce n’est pas tout. Le siège, chauffant, est également équipé d’une caméra de recul, d’un klaxon, de feux LED, d’un coffre d’une capacité de 5L, et même d’une boule d’attelage, pour y attacher une mini-remorque. Enfin, sur l’accoudoir gauche, on retrouve un écran tactile avec un lecteur multimédia et un port USB.