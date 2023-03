Volker Bertelmann : l’expérimentateur oscarisé pour sa bande originale du film À l’Ouest, rien de nouveau

Volker Bertelmann naît en 1966 en Allemagne. Il aborde la musique à travers le clavier dès ses huit ans. Très vite, il souhaite écrire, créer et expérimenter ses propres compositions. Plus tard, il abandonne ses études de médecine et d’économie et se donne corps et âme dans la musique. Il s’abandonne et se découvre au gré de ses improvisations musicales en direct. Du classique au hip-hop, en passant par le rock, Hauschka – c’est le nom qu’il choisira pour expérimenter – a tout fait.

Volker Bertelmann découvre la magie du piano préparé. A l’aide d’adhésif, de gommes, de billes, de morceaux de bois, de balles de ping pong, qu’il coince entre les cordes de l’instrument, il modifie son piano et crée des sonorités qui habillent ses compositions, entre classique et pop. Il sort ses premiers albums en 2004 (Substantial) et 2005 (The Prepared Piano), marquant le début d’une longue carrière.