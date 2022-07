Volet belge des Uber Files : entre lobbying politique intense et liens troubles avec Pascal Smet

Certains messages n’ont d’ailleurs pas été publiés. "On a beaucoup réfléchi avec nos collègues du Tijd et de Knack et nous avons pris une position commune", justifie Xavier Counasse. "Nous disons que les messages trop coquins ou à caractère trop personnel existent, mais nous ne révélons pas leur contenu pour ne pas trop exposer les principaux protagonistes."

Le Soir a bien sûr donné la parole à Pascal Smet. Ce dernier assume qu’il connaissait très bien Mark MacGann mais d’une "vie précédente", ce qui expliquerait le ton familier des communications. Quant aux messages entre son cabinet et la société, "il explique qu’il était obligé de faire cela parce que le dossier était explosif, que les taxis traditionnels étaient au taquet et faisaient pas mal de bruit."

"Il était donc obligé de neutraliser tout le monde pour contrôler la communication et éviter que le dossier n’explose. Pour faire avancer sa réforme dans les faits… sauf que l’histoire montrera que sa réforme à lui n’est jamais passée sous sa législature."

Charmer les élus…

A l’époque, l’objectif d’Uber est d’obtenir un cadre légal dans lequel exercer. Et tous les moyens seront bons pour séduire les élus. "D’abord ils brassent très large", explique le journaliste du Soir. "Ils contactent tous les hommes et femmes politiques qui comptent, surtout dans la Capitale mais aussi au fédéral."

Jusque-là, il s’agit de lobbying en bonne et due forme. "Mais ce qu’ils arrivent à faire avec Pascal Smet, c’est qu’il leur donne des infos supplémentaires, qu’il fait fuiter l’accord de gouvernement bruxellois en négociation – où l’on discute évidemment d’une réforme du plan taxi. Et donc ils essaient d’avoir les infos avant les autres et d’avoir quelques bons clients qui plaident leur cause."

… calmer les opposants

Certains messages assez explicites montrent qu’il s’agit aussi de calmer les opposants au projet d’implantation d’Uber.

"Il y a notamment une députée bruxelloise Ecolo, madame Delforge, qui ne tenait pas toujours des propos très positifs sur la société Uber. Ils décident alors de programmer une rencontre. Et il est vrai que les termes sont un peu crus dans les mails internes. Ils disent qu’elle est totalement ignorante et que, même si elle ne deviendra pas la plus grande supportrice de la société, ça la calmera un peu."

Même chose avec les médias : "ils essaient de briefer des journalistes, en espérant que les articles leur seront plus favorables par la suite."