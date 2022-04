Volet belge des attentats à Paris : le procès dans le dossier "Paris bis" débute mardi après-midi

Abid Aberkane est l’un des prévenus également. Il avait hébergé Salah Abdeslam lorsque ce dernier a réussi à échapper à la police le 15 mars 2016, après le fort Chabrol rue du Dries à Forest, où il se cachait avec Sofien Ayari et Mohamed Belkaïd.

Enfin, sont aussi prévenus Rafik El Hassani ainsi que Smaïl Farisi et Youssef El Ajmi. Ces deux derniers ont déjà été inculpés dans le dossier des attentats à Bruxelles. Youssef El Ajmi a bénéficié d’un non-lieu, mais Smaïl Farisi a été renvoyé devant la cour d’assises comme neuf autres individus.

Deux autres personnes sont citées à comparaître dans ce dossier "Paris bis", mais pour répondre à des infractions étrangères au terrorisme. Meryem E. B. est soupçonné d’avoir fourni de faux documents d’identité à des personnes impliquées dans les attentats, notamment des kamikazes décédés à Paris et à Bruxelles. Lazez A. est quant à lui poursuivi pour des infractions à la loi sur les armes et à la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs.

Le 13 novembre 2015, trois commandos ont mené des attaques à divers endroits de la capitale française, tuant 130 personnes. Le 22 mars 2016, la cellule terroriste à l’origine de ces attentats a également frappé l’aéroport de Bruxelles-National à Zaventem et la station de métro Maelbeek à Bruxelles, provoquant la mort de 32 autres personnes. Immédiatement après les attentats de Paris, une enquête judiciaire de grande ampleur a été lancée en France et en Belgique. Plusieurs suspects ont été identifiés et arrêtés. Les plus importants d’entre eux ont été remis aux autorités françaises et sont actuellement jugés à Paris. Les autres, complices présumés des auteurs des attentats de novembre 2015, seront jugés à Bruxelles, dans le cadre du procès appelé "Paris bis".