Volet belge des attentats à Paris : le petit frère de Mohamed Abrini demande la suspension du prononcé

Me Édouard Huysmans et Me Déborah Albelice, les conseils du petit frère de Mohamed Abrini, n’ont pas demandé l’acquittement, mardi, dans le dossier "Paris bis" au tribunal correctionnel de Bruxelles, mais une suspension du prononcé de la condamnation. Dans ce cas, la culpabilité est reconnue, mais aucune peine n’est prononcée à moins qu’il y ait une récidive. La condamnation ne se retrouve pas non plus dans le casier judiciaire du prévenu.

"Je ne vais pas vous demander l’acquittement parce que vous ne le ferez pas. Certains de ses actes tombent sous le coup de l’article 140 du code pénal [qui prévoit l’incrimination de la participation à une activité d’un groupe terroriste]", s’est expliqué Me Huysmans.