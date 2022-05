Volet belge des attentats à Paris : le jugement attendu pour le 30 juin dans le dossier "Paris bis"

Youssef El Ajmi et Zakaria Jaffal ont, eux, insisté sur leur demande d'acquittement, soutenant avec force qu'ils n'ont été impliqués en rien dans les attentats du 13 novembre. "Je ne veux pas accepter une condamnation pour une chose pour laquelle j'ai toujours dit que j'avais rien à voir. J'ai tout perdu dans cette histoire. J'ai perdu mon emploi. J'avais un CDI. Mon nom a été sali. Je suis victime. Moi, j'ai rien à voir avec tout ça", a déclaré El Ajmi.

"J'attends ce jour depuis longtemps", a ensuite confié Zakaria Jaffal. "Ces gens [les kamikazes et auteurs présumés des attentats] c'est pas des gens que je suis allé chercher. Je les ai côtoyés à l'école, au parc... On a joué au ping-pong ensemble... J'ai fait de la prison pour rien, j'ai eu des conditions pendant des années... Le plus important maintenant c'est mon nom, le nom de mes parents. Il doit être lavé".