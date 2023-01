Volées par les nazis, des peintures sont restituées à la Pologne par un musée espagnol

En mars 2020, le musée de Pontevedra reçoit un appel surprenant. Le gouvernement polonais réclame deux peintures reconnues via une publication Facebook. Attribuées au peintre louvaniste Dieric Bouts (1415-1475), elles auraient été volées à une famille d’aristocrates polonais par les nazies durant l’occupation. Après vérification, on les attribue finalement à un des élèves du maître flamand. Quoi qu’il en soit, ces tableaux d’un grand intérêt artistique auraient un prix estimé à 15.000 euros chacun. Le diptyque, – une œuvre composée de deux tableaux complémentaires – représente un "Ecce homo", un Christ avec sa couronne d’épine, et une "mater dolorosa", un portrait de la vierge en prière. Deux thèmes récurrents dans la peinture du 15e siècle. Les mesures sont prises par le musée pour restituer l’œuvre au plus vite, comme le veut une directive du Conseil européen datant de 2015.

À aucun moment nous n’avons eu le moindre soupçon qu’ils avaient une telle origine.

Il n’est pas aisé de retracer le parcours parfois rocambolesque des peintures pillées par les Allemands durant la seconde guerre mondiale. Surtout si celles-ci sont vendues dans le commerce clandestin ou scellées dans des collections privées, rappelle un article de nos confrères de la radiotélévision espagnole. Le pillage était un commerce juteux mené à grande échelle par les nazis. Souvent volées ou achetées à bas coûts, le nombre d’œuvres manquantes dans les collections polonaises s’élèverait à 516.000, d’après la ministre de la Culture polonaise.