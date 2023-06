Volcans : une bombe à retardement à Naples

La baie de Naples est l’un des lieux les plus dangereux au monde pour ses trois millions d’habitants. La raison ? La présence de deux volcans majeurs : le Vésuve et les champs Phlégréens. Et il faut encore ajouter la proximité avec le Stromboli et l’Etna. Des experts sont engagés dans une course contre la montre pour tenter de prévenir une future tragédie.

Entre le Vésuve, les îles Éoliennes et l’Etna, l’Italie abrite des volcans parmi les plus dangereux sur Terre. Aujourd’hui, les experts sont unanimes : la région de Naples est exposée à un risque majeur, une éruption imminente. Pourtant, personne ne peut dire quand cela se produira ni d’où viendra le danger, mais les experts sont cependant certains que l’éruption se produira bel et bien au vu des signes inquiétants de réveil qu’ils montrent.

Des volcanologues cherchent à comprendre les comportements volcaniques afin de prédire les scénarios possibles et d’améliorer leurs prévisions.