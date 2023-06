Volbeat s'est officiellement séparé de son guitariste Rob Caggiano

Le groupe danois a publié la déclaration suivante sur les réseaux sociaux : "Après dix années incroyables, nous devons malheureusement annoncer que Volbeat et Rob Caggiano se sont séparés. Durant cette période, nous avons parcouru le monde en partageant de grandes expériences et nous avons sorti quatre albums dont nous sommes immensément fiers, et nous n'en changerions pas un seul instant. "

"Nous souhaitons à notre frère Rob le meilleur pour tout ce qu'il fera à l'avenir (nous savons que ce sera génial) ! "

"Remplir ces chaussures sur scène sera une tâche herculéenne, mais notre bon ami Flemming C. Lund (THE ARCANE ORDER) se chargera de la guitare solo pour nos concerts de 2023. "

"Merci à tous nos incroyables fans pour leur soutien, et plus important encore, merci à Rob pour ces dix années incroyables."

Rob Caggiano a joué sur les quatre derniers albums studio de Volbeat : "Outlaw Gentlemen & Shady Ladies" en 2013, "Seal the Deal & Let's Boogie" en 2016, "Rewind, Replay, Rebound" en 2019 et "Servant Of The Mind" en 2021.

Musicien, auteur-compositeur et producteur reconnu, Rob Caggiano avait rejoint Anthrax en tant que guitariste principal en 2001, apparaissant sur l'album de 2003 "We've Come For You All" et sur celui de 2004 "The Greater Of Two Evils". Il était sur scène avec le groupe lors de la célèbre tournée "Big Four" de 2010-2011 aux côtés de Slayer, Megadeth et Metallica, et il a joué et produit l'album "Worship Music" d’Anthrax en 2011, acclamé par la critique.

Au fil des ans, Rob Caggiano a également obtenu cinq nominations aux Grammy Awards en tant que producteur/guitariste et a travaillé avec un large éventail d'artistes, dont Cradle of Filth, Anthrax, The Damned Things, H20, Jesse Malin et même Bruce Springsteen.