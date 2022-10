Volatilité de la Bourse, et si pour casser la morosité actuelle, il fallait redonner plus de couleurs à notre quotidien ?

Question sur la volatilité actuelle en Bourse. La Bourse n’a fait que baisser depuis quelques mois. Puis ces derniers temps la bourse a repris des couleurs et lorsqu’elle monte, c’est de manière assez vive, assez rapide et c’est ça qui pose question.

Quand elle baisse, c’est tout de suite du moins 2 ou du moins 3% sur une seule journée, ce qui est énorme. Et lorsqu’elle remonte, elle peut grimper de plus de 2 ou 3% sur une seule séance, ce qui est tout aussi dingue. D’où ma question pourquoi ces mouvements de yoyo aussi brutaux ? Ne cherchez pas la réponse du côté des spécialistes et des commentateurs habituels. Parce que leur métier, c’est de commenter, de tenir le crachoir, même quand ils ne savent pas. Comme avec les chiffres du chômage américain, la Bourse avait chuté de 3% et les spécialistes nous ont dit : mais c’est parce que ce chiffre du chômage était plus mauvais que prévu. Mais la Bourse a rebondi ensuite et les mêmes commentateurs ont retourné illico presto leur veste en nous expliquant que finalement, ce chiffre du chômage cachait des bonnes nouvelles. En réalité, les marchés boursiers jouent au yo yo parce que les investisseurs habituels ont déserté les marchés.