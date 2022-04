Vol Habité de Rotifères : la science et l’art sont-ils complémentaires ?

On en trouve partout, dans les lichens, la mousse et même dans les carottes glacières de l’Antarctique. Un Rotifère bdelloïde est revenu à la vie après avoir été congelé pendant 24.000 ans en Sibérie (source: Current Biology). Les Rotifères sont devenus un modèle pour la recherche spatiale. Avec l’Agence Spatiale Européenne, Karine Van Doninck a développé deux projets d’expérience dans l’ISS. L’enjeu : comprendre, à travers les rotifères et leurs molécules d’extrême résistance, l’impact des radiations cosmiques sur le vivant. Ces radiations sont un des obstacles aux missions spatiales habitées de longue durée.