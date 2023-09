Vol de vélos : création d’un nouveau registre MyBike, étendu au territoire national

Le Gracq (Groupe de recherche et d’action des cyclistes quotidiens) estime que cette extension du registre "est une excellente chose": "Disposer d’un registre national permettant d’identifier les vélos doit permettre de rendre la revente de vélos volés plus difficile".

En l’état, un peu plus de 43.000 vélos ont été identifiés sur le Mybike bruxellois et le ministre, qui se réjouit de la collaboration réussie des Régions dans le cadre du Comité de concertation, espère bien doper les inscriptions via cette extension à l’échelle du pays. S’il n’y aura bel et bien qu’une base de données à l’échelle nationale, chaque Région aura son propre site et organisera sa propre communication ce sujet.