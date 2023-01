Vol de vélo : que faire pour l’éviter et comment le retrouver ?

Lors d'un précédent test sur le terrain, nous avons testé quelques traceurs de vélo à petits prix , mais nous n’avons pas été convaincus. Par contre, lors de notre reportage sur le vol de vélos , nous avions installé des traceurs Air Tag. Ils nous ont permis de déterminer l’endroit approximatif où nos vélos étaient partis. Maintenant, lorsque la densité d’habitation est grande comme dans un immeuble à appartements, il est difficile de savoir de façon précise l’emplacement.

Si le vélo est tracé, la police sera réactive.

Par contre, certaines assurances demandent que des vélos de grande valeur soient pourvus de traceurs professionnels. C’est le cas de la flotte de vélo-cargo électrique MonKey Donkey que propose Benjamin François en location : " On nous avait volé trois gros vélos et grâce à ces traceurs qui étaient cachés dans leurs cadres, nous avons réussi avec l’aide de la police à les retrouver" . Il détaille: "Un dans un coffre de voiture, un autre dans un garage et le troisième sur la voie publique… " Ce qui n'est pas toujours le cas, poursuit-il: "Nous avons eu beaucoup de chance, car beaucoup de vélocistes que je connais sont dépités quand ils vont porter plainte à la police. Car elle n'a pas l’air de vouloir faire grand-chose pour les retrouver… " Alors, Benjamin conseille de porter plainte très rapidement car " si le vélo est tracé, la police sera réactive."