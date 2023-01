Vol de potales petit patrimoine symbolique : le billet d’humeur de Marianne Virlée

Les petites chapelles, ou plus précisément les "potales" font partie d’un petit patrimoine qui se trouve le long des voiries ou ancré dans un pignon ou façade de plus anciennes maisons. Elles attirent régulièrement l’attention des promeneurs en chasse d’histoire. Dans la commune d’Yvoir, une vingtaine de potales et de borne-potales ayant souvent peu de valeur financière mais historique font l'objet de mauvaises intentions. Ce n’est pas la première fois mais Yvoir est très souvent victime de vols au grand regret de ses historiens et habitants.

Décryptage dans la séquence "Marianne Virlée râle près de chez vous" dans C’est pas fini sur VivaCité.

Repérage, réseau de voleurs, malfrats spécialisés et bien organisés (une borne-potale peut mesurer plusieurs mètres et peser très lourd. ) les personnes qui commettent l'inimaginable sont de toute évidence bien équipés. Comment tenter de contrer ce phénomène ? Qu’envisage la commune pour préserver ce petit patrimoine sans grande valeur financière mais si important pour l’histoire du village comme ces Rochefortois qui ont établis l’inventaire du petit patrimoine de leur région. Une chose est certaine, compte tenu du nombre de vols, la demande semble bel et bien réelle.

Ecoutez Marianne Virlée au micro de C’est pas fini.