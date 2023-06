Vol de la carte bancaire avec son code : quand les banques s'en lavent les mains

Sur la définition de la "négligence grave", les banques belges ont été plusieurs fois rappelées à l’ordre par les avis de l'Ombudsman en conflits financiers (un organisme public chargé d'aplanir les différends entre les clients et les institutions financières). Notamment dans ce cas très intéressant d’une cliente, âgée de 85 ans, qui avait utilisé les chiffres de sa date de naissance comme code de sa carte bancaire.

Son portefeuille a été volé tandis qu’elle faisait ses courses à Bruxelles. Le temps qu’elle s’en aperçoive, deux heures plus tard, 4800 euros avaient été frauduleusement prélevés sur son compte. Dans son portefeuille, il y avait non seulement sa carte, mais aussi ses papiers d’identité. De deux choses l’une : soit le voleur a pratiqué le shoulder surfing soit il a fait le lien lui-même entre la date de naissance et le code bancaire.

"On a tous besoin de moyens mnémotechniques pour retenir nos codes", constate Jean Cattaruzza. " Celui de la date de naissance n’est peut-être pas le plus prudent, mais elle contient quand même huit chiffres, avec plusieurs combinaisons possibles."

Dans son avis rendu le 20 juin 2017, l’Ombudsman concluait : "[…] compte tenu de l’expérience acquise en matière de vol de cartes et du nombre de dossiers analysé annuellement, il y a lieu de soulever que l’utilisation d’une partie des chiffres de la date de naissance permet de multiples combinaisons différentes et n’est pas, dans les circonstances établies, un signe de négligence grave au sens du Code de droit économique dans le chef de la demanderesse qui exonère la banque. Il s’agit tout au plus d‘une imprudence mais non d’une négligence grave […]"