Vol au Festival de Bayreuth : plus de 100 statuettes en or de Wagner ont mystérieusement disparu

Mais qui a volé Wagner ? Plus de 100 statuettes en or représentant Wagner, installées fin juillet sur la pelouse du Bayreuth Festspielhaus, ont été volées en début de semaine. Leur créateur, l’artiste-plasticien allemand Ottmar Hörl, estime le préjudice à plus de 12.000 euros. Une enquête a été ouverte par les autorités locales.

Le 25 juillet dernier, les invités de l’ouverture de la nouvelle édition du Festival de Bayreuth ont été accueillis par 115 figurines en or représentant Wagner. L’installation artistique, intitulée "You’re welcome", a été commandée par le festival à l’artiste plasticien Ottmar Hörl, un habitué des représentations en figurine des grands personnages allemands de l’histoire.

Si l’artiste se doutait bien que certaines de ces figurines attireraient la convoitise de certains festivaliers, désireux d’emporter avec eux un petit souvenir du festival, il ne se doutait pas que l’entièreté des statuettes serait volée en pleine nuit. C’est pourtant ce qui s’est produit en début de semaine. Interrogé par les médias allemands, Ottmar Hörl estime le préjudice à 12.000 euros et ajoute qu’il est dans l’incapacité de reproduire de nouvelles statuettes, la société de fabrication avec laquelle il collabore étant fermée durant le mois d’août.

Une plainte a été déposée et la police locale vient d’être saisie de l’enquête. Mais qui est donc l’auteur de ce vol et que compte-t-il faire de ces figurines ? Affaire à suivre…