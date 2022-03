Voix de France : le président Emmanuel Macron est (enfin) candidat, et maintenant ?

Dans cette campagne électorale, qui a rarement été aussi atypique, il aura fallu attendre la toute dernière limite pour que le président Emmanuel Macron, se décide enfin à annoncer qu’il était candidat à sa propre succession.

Un secret de polichinelle gardé bien longtemps, peut-être trop, car l’annonce a dû être faite en plein contexte de la guerre en Ukraine. Loin de l’idée de départ de l’équipe d’Emmanuel Macron, qui souhaitait une annonce sur le terrain, dans un bain de foule.

Mais ce n’est pas tout d’être candidat, à près d’un mois du premier tour, encore faut-il entrer dans l’arène. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il y est attendu. Pour Emmanuel Macron, il va désormais falloir proposer un programme, faire des propositions et prendre des risques… Le candidat le sait. Et le fait est que le temps pour se démarquer est court. C’est assez inédit pour un président en exercice de faire campagne en 35 jours.

Et si pour le moment le président est en tête des sondages, avec 29% d’intentions de votes, une fois entré dans l’arène, cette avance et cette stabilité dans les sondages pourraient s’écorner quelque peu. Par ailleurs, il reste une inconnue et pas des moindres, cette élection risque de battre des records d’abstention. Ce n’est pas tout d’être élu, il ne faudrait pas être mal élu.

Quelles vont être les atouts et les difficultés d’Emmanuel Macron, alors qu’il est toujours en tête des sondages ? C’est sur cette question que ce sont penchés Quentin Warlop, journaliste à la cellule internationale de la RTBF et Marc Sirlereau, journaliste à la cellule politique de la RTBF qui ont reçu comme invité Jean-Baptiste Marteau, journaliste pour France 2 et également présentateur du JT de la chaîne.

