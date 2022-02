Voix de France : le grand écart de la droite traditionnelle française sous l’ère Pécresse

Mais revenons au fond : tout au long de son discours, elle est finalement restée assez "classique" en se reposant sur ses prédécesseurs. Pour Bruno Jeudy, "c’était un discours conservateur d’une droite où elle a essayé d’apporter sa touche, lorsqu’elle parle de la France des cathédrales à la France des satellites, elle essaie aussi d’apporter sa touche de modernité. Mais ensuite elle a décliné des thèmes très classiques de la droite conservatrice française". Tout le programme y est passé, mais sans grandes surprises.

On ne sait pas quelle est la ligne ou la mesure forte qu’il y a dans le programme de Valérie Pécresse.

"On ne sait pas aujourd’hui quelle est la ligne de Valérie Pécresse par rapport à Emmanuel Macron. Comme lui, elle est europhile et libérale. Et puis, sur le régalien, sur l’immigration, sur l’insécurité – dont elle parle comme le boulet d’Emmanuel Macron -, quand on l’entend, elle va un peu dans le même sens que Le Pen et Zemmour mais en plus modérée. Donc, on ne sait pas quelle est la ligne ou la mesure forte qu’il y a dans le programme de Valérie Pécresse", détaille Marc Sirlereau.

Aujourd’hui Valérie Pécresse est condamnée à faire ce grand écart

Bruno Jeudy nuance : "de tout temps, les candidats de droite ont dû faire la synthèse entre la droite bonapartiste, la droite gaulliste, la droite libérale au sens giscardien du terme et la droite centriste, les démocrates chrétiens… Et il faut toujours faire la synthèse entre ces trois droites. C’est ce qu’essaye de faire Valérie Pécresse […]. Aujourd’hui Valérie Pécresse est condamnée à faire ce grand écart […]".

In fine, cela reste compliqué de savoir ce qu’est la droite traditionnelle sous l’ère de Valérie Pécresse sur le plan des idées et de comprendre ce qu’elle souhaite incarner de nouveau par rapport à la lignée de droite qu’elle représente. Que veut-elle de neuf pour sa "nouvelle France"? Le meeting de ce samedi ne nous a pas permis d’en savoir plus.