Voix de France : la course aux élections législatives a bel et bien commencé

Les élections présidentielles sont à peine finies – Emmanuel Macron est le président avec 58% des voix et rempile donc pour un second mandat – que l’on entre dans la course aux élections législatives.

289 députés pour avoir une majorité

577 députés sont à élire. Pour obtenir une majorité, il faut donc 289 députés. Depuis la mise en place du quinquennat en France, le calendrier électoral a été bousculé. Désormais, les élections législatives suivent de très près l’élection présidentielle. Et, le vote des citoyens français a toujours été similaire pour l’une comme pour l’autre. Les présidents n’ont pas encore de bilan, le plébiscite d’un candidat à l’élection présidentielle s’accompagne généralement d’une majorité de gouvernement. Mais cette fois, Emmanuel Macron a réussi l’exploit de se faire réélire. Ce n’était plus arrivé depuis Jacques Chirac en 2002. Et cette fois, le président réinvesti a un bilan.

De plus, l’élection présidentielle a chamboulé le paysage politique français. Il y a désormais trois pôles bien distincts : un pôle de centre droit avec Emmanuel Macron, un pôle d’extrême-droite sous le leadership de Marine Le Pen et enfin un pôle de gauche derrière Jean-Luc Mélenchon.

Dans cette configuration et avec cette perspective, le contexte évolue rapidement : une nouvelle union de la gauche arrachée pendant 13 jours (et nuits) de négociation qui s’appelle Nouvelle Union Populaire et Ecologique a vu le jour, Emmanuel Macron, qui cherche toujours son Premier ministre, a été officiellement investi, l’absence remarquée de Marine Le Pen sur le terrain médiatique (et politique)… Un contexte bouillonnant dont nous avons discuté avec notre invitée, la cheffe du service politique du Huffpost, Astrid De Villaines.