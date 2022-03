Voix de France : l’abstention pourrait-elle être la grande gagnante de cette élection ?

Ça y’est, nous sommes dans la dernière ligne droite de l’élection présidentielle en France Dans 12 jours, les électeurs français seront appelés à se prononcer au cours de la reine des élections.

Sauf que c’est l’abstention des Français qui pourrait exploser les scores. A ce stade, seul 67% des Français et Françaises se disent "certains d’aller voter". C’est peu pour une élection qui mobilise en général environ 80% des électeurs. Pourtant, et c’est tout le paradoxe, il y a rarement eu autant de candidats en lice pour le poste suprême de la République.

Entre un contexte particulier marqué par des crises à répétition, une offre politique qui accroche peu, un sentiment d’un véritable décalage entre la classe politique et le peuple, le risque d’une abstention record est plus présent que jamais.

Mais quelles sont les raisons profondes de désintérêt pour le vote et quelles pourraient être les conséquences d’une abstention majeure ? C’est notamment à ces questions que Quentin Warlop, journaliste pour la cellule internationale de la RTBF, Marc Sirelereau, journaliste pour la cellule politique de la RTBF, Johanna Bouquet, journaliste pour TARMAC et leur invitée Anne Muxel, sociologue et politologue au CEVIPOF, co-autrice du livre Les Français sur le fil de l'engagement, ont essayé de répondre pour ce 8e épisode du podcast Voix de France.

