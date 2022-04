Voix de France : en route pour le second tour de l’élection présidentielle, et maintenant ?

Les résultats du 1er tour de cette élection sont tombés. C’est finalement un duel bis repetita qui aura lieu le 24 avril prochain entre Emmanuel Macron et Marine le Pen.

C’est un premier tour qui bouleverse définitivement le paysage politique français. La gauche et la droite sortent exsangues de cette campagne. A gauche, Anne Hidalgo s’effondre à 1,7%. C’est le pire score jamais réalisé par le parti socialiste. Dans les rangs du PS, on acte la fin du parti et on commence à réfléchir à demain.

A droite, Valérie Pécresse s’effondre sous la barre des 5%. C’est la troisième élection synonyme d’échec pour le parti et celui-ci est brutal. En dessous des 5%, les LR ne pourront pas prétendre au remboursement intégral de leur campagne. Valérie Pécresse a d’ailleurs fait un appel aux dons dès le lendemain du premier tour.

Et que dire des électeurs de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Que feront-ils au deuxième tour ? Lui, dès le soir du 10 avril, a appelé à 4 reprises "à ne pas donner une seule voix pour Marine le Pen". Mais, selon un sondage réalisé par Elabe, l’électorat de Jean-Luc Mélenchon est parfaitement polarisé. Au deuxième tour, ils seraient 35% à voter pour Emmanuel Macron, 34% pour Marine Le Pen et 31% à s’abstenir ou à voter blanc.

Avec des positions si différentes, demain, la France sera-t-elle encore gouvernable ?

C’est à Paris, dans le café du Montparnasse, que l’équipe de votre podcast Voix de France s’est réunie au lendemain de l’élection présidentielle, pour revenir sur ce premier tour et tenter d’analyser les enjeux qui attendent cette dernière ligne droite. Pierre Mathiot, directeur de Science Po à Lille est revenu était notre invité.