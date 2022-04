Voix de France : Emmanuel Macron, une victoire qui l"oblige" ?

Emmanuel Macron est réélu avec 58,5% des voix. La candidate du Rassemblement national échoue la course à l’Elysée avec près de 17 points de moins, soit 41,4% des suffrages exprimés.

Emmanuel Macron réussit donc l’exploit de rempiler pour un second mandat, hors cohabitation, c’est une première sous la Ve république.

Mais, attention de ne pas s’y méprendre. Si, c’est Marine Le Pen qui parle de son échec comme d’une "victoire éclatante", Emmanuel Macron semble avoir compris qu’il doit sa réélection en partie aux votes barrages contre sa rivale. Lors de son (très) court discours au pied de la Tour Eiffeil à Paris, le (re) président de la République a déclaré : "Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté pour moi, non pour les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l’extrême-droite […] je veux leur dire que j’ai conscience que leur vote m’oblige".

Force est de constater que le paysage politique français est désormais complètement modifié. Les deux partis traditionnels – le PS et Les Républicains- finissent cette campagne éclatée. La gauche est morcelée. L’extrême-droite n’a jamais été aussi forte, Marine Le Pen remportant plus de 13 millions de voix soit près de 2,6 millions de voix de plus qu’en 2017, là où Emmanuel Macron en perd environ 2 millions par rapport à 2017.

Et c’est dans ce paysage politique très incertain et quelque peu ébranlé que les élections législatives auront lieu dans moins de deux mois, les 12 et 19 mai prochain. Une campagne courte, qui semble déjà démarrer. Et au pas de course.

Que peut-on comprendre de cette élection présidentielle 2022 et quels sont les enjeux pour ce prochain scrutin ? C’est ce que nous avons tenté d’analyser avec notre invité, Pierre Mathiot, le directeur de Science-Po Lille.

* Pour retrouver tous les épisodes du podcast voix de France, cliquez ici