Voix de France : Emmanuel Macron - Marine Le Pen : la dernière ligne droite du duel

Le face-à-face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen aura lieu dès ce mercredi pour le débat de l’entre-deux tours et dès ce dimanche 24 avril dans les urnes. Un match retour par rapport à 2017.

Cette fois, le contexte est différent. Emmanuel Macron n’est plus la nouveauté qui vient rafraîchir le paysage politique français. Aujourd’hui, le candidat a un bilan. Qu’il doit défendre et pour lequel il est et sera contesté. Quant à Marine Le Pen, si elle est parvenue à lisser, plus que jamais, son image – de l’amie des chats à la championne du pouvoir d’achat – dans l’arène du deuxième tour, c’est son programme d’extrême droite qui est dans le viseur.