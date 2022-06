Voix de France : élections législatives, la dernière ligne droite

Le premier tour des élections législatives, c’est désormais dans quelques jours. Le deuxième mandat d’Emmanuel Macron a commencé, la Première ministre, Elisabeth Borne est nommée ainsi que le nouveau gouvernement et ses 27 ministres.

Et depuis, c’est une campagne qui est pour le moins atone et qui peine à démarrer. Depuis la présidentielle, Emmanuel Macron s’est fait très rare. Tout comme ses ministres.

On peut noter ses deux déplacements, l’un à Cherbourg auprès du personnel de santé, l’autre à Marseille, accompagné de son ministre de l’Education nationale, Pap Ndiaye, dont on entendra peu le son de sa voix. "On m’a souvent surnommé Jupiter, mais je vais devenir Héphaïstos, je vais forger", a dit le président dans une interview.

Place à un nouveau dialogue ? En tout cas, Emmanuel Macron parle d’un Conseil national de la refondation. "Emmanuel Macron fait désormais campagne sur une méthode", souligne Olivier Boulainc, journaliste indépendant, qui est notre invité.

Mais plusieurs polémiques entachent le lancement de ce nouveau quinquennat : les accusations d’agressions sexuelles à l’encontre de la seule prise de guerre d’Emmanuel Macron, l’ancien chef des députés LR, Damien Abad et le fiasco de la gestion au Stade de France lors de la rencontre Real de Madrid vs Liverpool.

Mais ces polémiques passeront probablement. Au vu des sondages, à prendre avec précaution, Emmanuel Maccron devrait obtenir la majorité. Or celle-ci pourrait ne pas être absolue, mais relative. C’est l’un des enjeux de cette élection qui aura lieu les 12 et 19 juin prochain. Avant que ne débute un quinquennat très politique.

