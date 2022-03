Voix de France : comment Emmanuel Macron a fait exploser la droite et la gauche ?

On le surnommait le petit prince de l’Elysée. Il se baladait entre les dorures du palais comme s’il était chez lui. Alors ministre sous le gouvernement Hollande, sans même jamais avoir été élu, en 2016, Emmanuel Macron va de plus en plus prendre ses distances avec François Hollande, se comportant de plus en plus comme l’enfant-roi du palais présidentiel.

Sciemment, il va composer une équipe, affiner ses contacts et se distancier du traditionnel parti de gauche, le PS, jusqu’à créer son mouvement en 2016 : La république en marche.

Si bien sûr, c’est stratégiquement qu’Emmanuel Macron cherche à prendre son envol en vue de l’élection présidentielle de 2017, il bénéficie aussi d’un contexte. Du côté du PS, deux gauches irréconciliables s’affrontent et le président en place est alors le plus impopulaire de la Ve République. A droite aussi on s’écharpe entre juppéistes et sarkozystes. Les affaires judiciaires de François Fillon, révélées par le Canard enchaîné, viennent enterrer la campagne à droite.

Ce contexte va bénéficier à Emmanuel Macron qui apporte la solution : dépasser le clivage traditionnel entre la gauche et la droite. Il réussit à faire passer le mot "parti" comme étant obsolète.

Cinq ans après que reste-t-il de cette hécatombe à droite comme à gauche ? Et demain, que restera-t-il de ce mouvement en Marche… Sans Emmanuel Macron ?

Pour répondre à ces questions, à 27 jours du premier tour, Quentin Warlop, journaliste de la cellule internationale de la RTBF, a réuni autour de la table, Edwy Plenel cofondateur du média Mediapart, Marc Sirlereau, journaliste à la cellule politique de la RTBF et Johanna Bouquet, journaliste pour Tarmac à la RTBF.

