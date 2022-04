Voix de France : bilan d'une campagne électorale inédite

Nous sommes désormais dans la dernière ligne droite du premier tour de l’élection présidentielle. Ce dimanche, les électeurs français sont appelés aux urnes. Alors que nombre d’observateurs ont actuellement les yeux rivés sur les intentions de vote et les baromètres, plusieurs incertitudes demeurent.

Quel sera le taux d’abstention, alors qu’on s’attend à des chiffres records ? Jean-Luc Mélenchon a-t-il une réelle chance d’accéder au second tour ? Un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen est-il inévitable ?

►►► A lire aussi : Les jeux sont-ils déjà faits en France, avec un nouveau duel Macron-Le Pen à la présidentielle ?

Après une campagne que l’on peut qualifier d’inédite tant par le contexte, notamment avec la guerre en Ukraine qui eclipse la campagne, que par le nombre de candidats (ils sont douze en lice pour le premier tour), une extrême-droite qui n’a jamais été aussi forte avec l’émergence d’une troisième voie en la personne d’Eric Zemmour et un président trop occupé sur divers fronts pour être pleinement candidat.

Alors que retenir de cette campagne si particulière ?

Avec une équipe complètement Made in RTBF – Quentin Warlop, journaliste pour la cellule internationale, Marc Sirelereau, journaliste à cellule politique, Johanna Bouquet, journaliste pour TARMAC et notre invité, Pierre Marlet responsable de l’info pour La Première – on est revenu sur les moments marquants de cette campagne.

