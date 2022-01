Voitures électriques : vers une multiplication des solutions de recharge par induction

Bien plus pratiques que les traditionnelles bornes et leurs câbles, les stations à induction se présentent comme des solutions simples et efficaces pour recharger sa voiture électrique, même si elle est aussi souvent plus lente.

Ce type de recharge consiste à transférer de l'énergie électrique jusqu'à la batterie du véhicule sans fil via un champ électromagnétique.

Baptisée Floox, cette nouvelle marque de chargeurs de batteries pour véhicules électriques devrait proposer des appareils à courant continu d'une puissance supérieure à 30 kW à positionner à des endroits stratégiques, près des hôtels, des centres commerciaux ou encore des restaurants.

Des stations plus puissantes, supérieures à 100 kW, pourraient quant à elles être déployées directement sous les routes.

A priori, ce système pourrait s'adapter non seulement aux voitures mais également à des véhicules électriques plus imposants, y compris des camions.

Étant donné que cette technologie fonctionne également avec des véhicules en mouvement, il est tout à fait possible d'imaginer en implanter un jour à des feux, à des péages ou même sur des petites portions de route.