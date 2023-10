Voitures électriques : une prime flamande qui pourrait tirer les prix vers le bas

Du côté de la FEBIAC, la Fédération Belge de l’Automobile, on regrette que la prime ne soit pas plus élevée et naturellement aussi, qu’elle ne s’applique pas aux trois Régions. Christophe Dubon, porte-parole de la FEBIAC, constate : "Il est certain qu’on a un fossé qui se creuse encore un peu plus entre les différentes Régions du pays. Vous avez déjà la Flandre qui est actuellement la mieux pourvue en infrastructures de recharge et qui annonce une nouvelle prime et à côté de cela, vous avez Bruxelles qui se développe de mieux en mieux au niveau de leur infrastructure de recharge. Et puis, vous avez la Wallonie qui est clairement en retard à ce niveau-là et qui a annoncé récemment vouloir taxer les voitures électriques le plus lourdes". Une taxe wallonne sur les véhicules électriques les plus lourds est en effet prévue, mais elle ne concernerait pas les voitures de moins de 40.000 euros, plus légères.