Voitures électriques : une facture plus salée chez le carrossier !

La formation du personnel, les accessoires comme des gant isolants, tout ça a un coût. Le carrossier doit les assumer, mais il n'y a pas que cela. La construction de la voiture a aussi évolué.

On fait beaucoup de rivets collés, un peu comme dans l'aviation.

Luc Coorevits : "Dans les voitures, à l'heure actuelle, c'est un mélange d'aluminium, d'aluminium moulé, d'acier ultra-haute résistance. A la construction, c'est très bien, mais lorsque vous devez réparer cela, il faut des nouvelles machines. On fait beaucoup de rivets collés, un peu comme dans l'aviation, par exemple, et donc là, ça coûte beaucoup plus cher que des gants, une chaînette etc."

Un peu plus loin, dans son garage, Luc Coorevits nous montre son matériel : "Ici, on a un soudeuse semi-automatique qui est agréée Porsche. Cette autre-ci, elle fait le même travail, mais elle est agréée Tesla. Ici, vous avez pour débosseler l'aluminium. Là, vous avez un aspirateur qui permet d'aspirer les mélanges de poussières d'acier et d'aluminium, parce qu'il y a toujours un risque d'explosion. Tout cela coûte très cher". En fait, il y en a ici pour plusieurs dizaines de milliers d'euros.