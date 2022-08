Voitures électriques : plus de risques d’accidents, mais pourquoi ?

Les véhicules électriques, plus lourds

Il faut souligner que de façon générale, le poids de la voiture -électrique ou pas - a un impact sur la gravité des conséquences de l’accident, en particulier pour les autres usagers. Or ce poids est aujourd’hui en moyenne plus élevé du côté des électriques. "Grosso modo entre un modèle électrique et un modèle à combustion thermique, il y a systématiquement une différence de 400 à 500 kilos et ça, c’est énorme. C’est dû au poids très important des batteries", constate Benoit Godart. "Il faudra faire des efforts pour réduire le poids des batteries sinon on risque d’avoir des effets négatifs sur la sécurité routière qui vont se traduire par des accidents plus graves. Pour les usagers faibles, on sait que le risque d’être gravement blessé pour un piéton est 33% plus élevé quand il est heurté par une voiture de 1600 kg plutôt que 1200 kg."

Une conclusion tirée d’une étude de grande ampleur menée par Vias sur tous les accidents survenus entre 2017 et 2020 en Belgique (publiée en mai 2022). On y lit également que le risque de blessures mortelles augmente de 50% si l’usager vulnérable est heurté par une voiture dont le poids est environ 600 kg plus élevé (par une voiture de 1800 kg au lieu de 1200 par exemple).

Les chiffres actuels montrent aussi que sur nos routes, les modèles de véhicules électriques en circulation sont en général plus imposants : "Quand on regarde le top 10 des immatriculations, ce sont uniquement des gros modèles. Ça veut dire que les marques automobiles ont fait beaucoup d’efforts pour développer des moteurs assez puissants. Ces voitures sont aussi plus lourdes. Il faudra faire attention dans les années qui viennent à ne plus avoir de surenchère."

A noter que les véhicules électriques qui prennent feu sont aussi plus difficiles à gérer : il faut dix fois plus d’eau ainsi que des techniques d’évacuation plus lourdes étant donné que le risque d’incendie peut perdurer plusieurs heures après l’accident.

Un pour cent

Un chiffre pour terminer : en Belgique, l’ensemble du parc automobile compte environ 70.000 voitures full électriques (sans compter les hybrides donc). Cela représente environ 1%. Une infime minorité dont le nombre augmente tout de même rapidement : "Environ 9% des immatriculations sont des full électriques depuis le début de l’année, donc environ 17.000 voitures, en 7 mois. C’est une énorme progression". L’an dernier il y avait eu 22.000 immatriculations de full électriques sur toute l’année.