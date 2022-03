Voitures électriques plus chères: êtes-vous concerné ?

Le prix des matières premières - nickel, cobalt, lithium - s'envolent ! Le lithium a ainsi fait fois cinq l'année dernière. Comment s'en sortent les constructeurs automobiles ? Coup de sonde chez BMW, auprès de Jeroen Lissens, porte-parole BMW : "Le cobalt, par exemple, avec le lithium, qui est un des éléments des plus importants dans les cellules des batteries, on l'achète directement auprès des fournisseurs, auprès des sociétés minières en Australie et au Maroc afin de mieux contrôler les coûts. Mais aussi pour éviter les abus sociaux et environnementaux et pour produire de façon durable".

Les constructeurs font donc tout pour contrôler les coûts de production. Mais s'il y a une hausse de prix, ce sera sur le prix déjà très élevé d'une voiture électrique par rapport à une voiture thermique. Chez BMW, la X3 essence coûte 51.650 euros et la iX3 électrique...18.000 euros supplémentaires, soit 69.950 euros !