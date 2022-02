Voitures électriques et bornes de recharges en Belgique

Suite a la hausse des immatriculations de voitures électrique en Belgique, y a-t-il suffisamment de bornes de recharges dans notre pays ?

A Bruxelles, il n’y a actuellement que 944 points de charge (deux points par borne), en Flandre 5.800 et en Wallonie 500. Les Pays-Bas comptent déjà 75.000 bornes publiques. Soit 47,5 bornes pour 100 km contre 5,5 bornes en Belgique. Si nous voulons être prêts, nous aurons donc besoin de 150.000 points de charge d’ici 2030 ", prévient Lorenzo Stefani, porte-parole de Touring.

D’après le dernier rapport d l’ACEA (l’Association des constructeurs européens d’automobiles), un véhicule sur cinq sera électrifié à la fin 2022. Depuis 2017, le nombre de véhicules sur les routes d’Europe a été multiplié par dix, tandis que le parc des points de charge publics n’a été multiplié que par 2,5. " Il n’est pas compliqué de calculer que le nombre de bornes installées l’année dernière chez nous n’est pas du tout proportionnel. Il y a donc aussi une distorsion potentielle importante ", déplore Lorenzo Stefani.

Touring applaudit des deux mains, les initiatives des stations-service qui se transforment en recharge ou les supermarchés qui mettent de plus en plus et même gratuitement de chargeurs à disposition. Mais cela ne suffit pas. " Il y a le problème des parkings souterrains dans les immeubles. Il est question de ne pas autoriser des bornes en dessous du niveau -1 car une électrique en feu ne s’éteint pas de la même manière qu’une thermique ", pointe le porte-parole. Des projets intéressants peuvent être menés, comme à Malines où la ville teste des bras télescopiques le long des façades pour que le câble d’alimentation surplombe le trottoir.