Voitures électriques : 1000 km d’autonomie après 15 minutes de charge rapide, c’est pour bientôt

Charger son véhicule électrique durant des heures pour disposer d’une autonomie de 200-300 km. Voilà qui stoppe net la réflexion de certains automobilistes chatouillés par l’achat d’un véhicule électrique. Si ce mode de fonctionnement convient parfaitement à certaines catégories d’usagers de la route, pour les plus actifs, souvent professionnellement millionnaires en kilomètres, la contrainte est de taille. Pourtant, aujourd’hui certains véhicules électriques ont de beaux arguments à faire valoir en termes d’autonomie et de temps de recharge. Bien sûr la technologie est de pointe et elle se paie cher, parfois très cher.

Mais sur le marché, quelles sont les championnes de l’autonomie ? Voici un classement retenu par les spécialistes. Attention, le classement est théorique et calculé sur base des informations des constructeurs et supposant des conditions d’utilisation optimales.

Avec 837 km avalés sans interruption, en conditions normales, la Lucid Air se classe en tête. A ses côtés, la Tesla Model S affiche 652 km théoriques suivie de la Hyundai Ioniq 6 (614 km). Tesla occupe la suite du classement avec notamment le Model X (560 km). On trouve ensuite la Mercedes EQS (547 km) puis de nombreuses autres marques comme Kia, BMW, VW, Ford, Toyota etc. qui avancent des performances oscillant entre 450 et 500 km selon les normes européennes de calcul.

Côté durée de charge, les Ioniq mettent tout le monde d’accord. Avec une charge passant de 10 à 80% en 18 minutes seulement. Autre chiffre encore plus parlant, en 4 minutes de passage à la borne rapide, le véhicule aura retrouvé 100 km d’autonomie.