Voitures de société : simplification de la procédure d’identification des conducteurs en infraction

À la place, la procédure est à présent simplifiée, annonce le SPF Justice. Les entreprises unipersonnelles et les petites entreprises peuvent désormais se connecter en tant que société via l’eID ou itsme et s’identifier immédiatement. Les grandes entreprises peuvent continuer à utiliser le système existant de gestion des rôles. De plus, les contrevenants ayant manqué à leur obligation d’identification pourront désormais contester cette amende de manière numérique.