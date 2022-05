Voitures de société : plus de 9 sociétés belges sur 10 veulent maintenir, voire élargir, leur flotte

Il ressort également de l'enquête que, dans trois ans, la moitié (49%) des voitures de société seront encore des véhicules à moteur thermique (diesel ou essence), selon les gestionnaires de flotte. Ces derniers ne sont d'ailleurs majoritairement - six gestionnaires de flotte sur dix - pas encore prêts à utiliser des voitures 100% électriques avant 2025. Ainsi, 28% d'entre eux disent qu'il n'y a aucune solution de recharge au domicile du travailleur, 24% estiment que la différence de prix par rapport aux autres moteurs thermiques est trop grande et 22% se demandent s'il y a suffisamment de possibilités de recharge le long de la voie publique pour répondre aux besoins de leurs collaborateurs.

Dans le cadre du baromètre annuel des Flottes et de la Mobilité réalisé par Arval Mobility Observatory à travers 26 pays, 301 gestionnaires belges de parc automobile, issus de différents secteurs et de toutes tailles d'entreprise, ont été interrogés sur la composition de leur parc automobile et des évolutions en matière de mobilité.